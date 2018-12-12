ФОТО: Почему на упаковке с импортными орехами красуется флаг Эстонии?

Глава Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп сказала, что из-за разногласий по данному вопросу в ноябре они направили производителю соответствующую докладную записку, но ответа до сих по не последовало.

Знак в виде эстонского флага был принят в обращение союзом в 2009 году и призван показывать, что продукт изготовлен на эстонском предприятии с учетом предпочтений местного населения. Происхождение сырья не имеет значения, однако важно, чтобы товар был действительно изготовлен местной фирмой. ”Просто помещение в упаковку не подходит ни в коем случае. Обжарка или другие подобная обработка могла бы подойти, но в таком случае возникает вопрос о достаточности дополнительной ценности”, — говорит Потисепп.

”Поскольку потребитель прекрасно понимает, что данные орехи в Эстонии не растут, то он еще более прекрасно понимает, что в Эстонии этим продуктам придали дополнительную ценность и что за этими продуктами стоит труд и усилия местных людей, а также местное производство”, — сказал один из владельцев Germund Hulgi OÜ Айвар Вомм и подчеркнул, что у них все сделано по закону.

По его мнению, тема раздута и, прежде всего, производителями мяса, в случае с которым потребитель, действительно, может оказаться введен в заблуждение относительно происхождения продукции.