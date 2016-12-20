Пресс-секретарь Coop Мартин Мийдо объяснил, что магазин на Вирби имел слишком маленькую площадь, поэтому его было решено закрыть. По его словам, весной в планах открыть в Ласнамяэ новый большой магазин Konsum. Точную дату пока обнародовать нельзя.

При этом Maxima свой новый магазин слишком маленьким не считает.

”Новый магазин просторный, светлый и современный. Здесь учтены все потребности потребителей от просторных пролетов между выставлений товаров до парковочных мест перед магазином”, — подчеркнул директор по развитию недвижимости и строительству Maxima Eesti Юлар Халликиви.

rus.delfi.ee
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