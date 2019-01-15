ФОТО: Почем нынче на Кипре бензин и пиво? А минималка — сколько?

Эти фотографии сделаны в городах Пафос и Лимассол.

95 бензин стоит чуть менее 1,1 евро. 98 — 1,15 — 1,17, евродизель — приблизительно 1,17 евро, дизель — 0,74 — 0,8 евро. Также там торгуют и керосином — по 0,85 за литр.

Выбор же пива там невелик — не пивная это страна. Однако из пары-тройки местных марок поллитра стоит в обычном магазине примерно 1 — 1,20 евро. Без залоговой тары. Увы, фотографию сделать не удосужились.

Тут важен контекст, а именно — средняя и минимальная зарплата на Кипре.

Согласно данным Статистической службы Кипра, в четвёртом квартале 2017 года средняя зарплата на Кипре у мужчин составила 2 131 евро, а у женщин — 1 998 евро в месяц, значится на сайте kipros.ru.

Статистика вещь упрямая, конечно, но нужно понимать, что эти цифры, как средняя температура по больнице. Большинство простых киприотов получают гораздо меньше уровня средней зарплаты. И официальная статистика это подтверждает. Так, согласно данным CyStat, почти каждый третий трудоустроенный житель Кипра получает менее 1 000 евро в месяц. И это речь идёт о местных, которые работают за ”белую” заработную плату. Приезжие имеют ещё меньше, получая зарплату ”в конверте”.

Официальная минималка на Кипре составляет 870 евро в месяц грязными (по данным 2018 года). Через полгода работы минимальный размер оплаты труда повышается до 924 евро в месяц.