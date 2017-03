ФОТО: Победителями конкурса ”Эстонский предприниматель 2017” стали Арно Кютт и Пеэтер Кульд

На прошедшем вчера в Котле Культуры гала-вечере были названы победители конкурса EY ”Эстонский предприниматель 2017”, которыми стали Арно Кютт и Пеэп Кульд — владельцы и руководители онлайн-магазина ON24 и компании Cleveron по производству почтовых автоматов и роботов. Приз вручил лауреат прошлого года Евгений Кабанов.

Специальную премию за предпринимательскую работу всей жизни получил Мати Ветевоол, основатель и руководитель рыбного производства M.V.Wool. Почетный приз за долгосрочный вклад в развитие экономики вручил министр финансов Свен Сестер.

”Примечательно, что в этот раз почетного звания удостоены предприниматели, развивающие свой бизнес за пределами Таллинна — можно даже сказать, что бизнесмены опередили государство в борьбе с опустением периферии”, — отметил партнер EY Ранно Тингас. ”Это указывает на то, что успеха можно добиться не только в столице — Cleveron ведет свою деятельность в Вильянди, но при этом вышедшее на международный уровень предприятие планирует ни много ни мало завоевать весь мир”.

Под руководством Арно Кютта и Пеэпа Кульда, менее чем за 10 лет фирма Cleveron вошла в число ведущих мировых производителей почтоматов и почтовых роботов. В настояшее время предприятие разрабатывает идеи доставки небольших посылок с помощью дронов. В 2016-м году в Cleveron работали 54 сотрудника, на сегодняшний день их число выросло до 80. Онлайн-магазин ON24 является крупнейшим продавцом мебели в Эстонии.

”Получение титула лучшего предпринимателя предполагает инновативное мышление, предприимчивоть, умение управлять людьми, социальную ответственность и вклад придприятия в общество в целом”, — рассказал Ранно Тингас. ”Этим людям хватило мудрости, трудолюбия, целеустремленности, выносливости и, разумеется, удачи, чтобы оказаться со своей фирмой на той позиции, которую они заняли на сегодняшний день, и откуда будут двигаться дальше”.

Арно Кютт и Пеэп Кульд будут представлять Эстонию в Монако на всемирном конкурсе предпринимателей, который пройдет в Монте-Карло с 7 по 11 июня. Там у них будет возможность встретиться и на равных обменяться идеями с лучшими бизнесменами в мире. Конкурс World Entrepreneur Of The Year — это один из самых престижных конкурсов для предпринимателей, для участия в нем отбирают кандидатов в 60 странах мира.

В 2017-м году в состав жюри входили: Ааво Кокк (Catella Corporate Finance), Ханс Х. Луйк (Eesti Ekspress), Марика Прийске (Министерство социальных дел), Меэлис Атонен (Tavid AS), Реэт Роос (Inspired Universal McCann OÜ), Вильяр Аракас (EFTEN Capital AS) и названный в прошлом году лучшим предпринимателем Евгений Кабанов (Zero Turnaround).

Номинанты на титул конкурса EY ”Эстонский предприниматель 2017”:

- Арно Кютт и Пеэп Кульд (компания-производитель почтоматов и роботов Cleveron AS и крупнейшая в Эстонии фирма по продаже мебели, онлайн-магазин ON24 AS)

- Урмас Хийе (крупнейшая в Эстонии фирма-производитель вентиляционных деталей и оборудованияETS Nord AS)

- Tынис Сийгур, Мартти Сийманн и Марко Цуккер (рестораны OKO, NOA и Tuljak — OKO Restoranid OÜ)

- Kадри Клаассен и Расмус Варунов (крупнейшая в Прибалтике фирма-производитель детских игровых площадок и скейтпарков, семейное предприятие Tiptiptap OÜ)

- Aанти Таммо и Райго Таммо (крупнейшая в Эстонии фирма-производитель и экспортер стальных дверных профилей и гладких стальных дверей, семейное предприятие OÜ T-Tammer)

Обладатели титула лучшего предпринимателя года 2008-2015:

• Евгений Кабанов, руководитель ZeroTurnaround (2015)

• Юри Райдла, Advokaadibüroo Raidla Ellex (2014)

• Пеэтер и Прийт Ребане, BDG Holdings OÜ (2013)

• Рут Ольтьер, Chemi-Pharm AS (2012)

• Прийт Аламяэ и Таави Котка, Nortal AS (2011)

• Петер Хунт, Wendre AS (2010)

• Индрек Сепп, Pristis AS (2009)

• Яан Пуусааг, Krimelte OÜ (2008)

Лауреаты премии за работу всей жизни 2010-2015:

- Тийт Вяхи, предприниматель, политик и многократный премьер-министр (2015)

- Энн Мери, председатель совета и владелец OÜ Merinvest (2014)

- Мадис Хабакук, основатель EBS (2013)

- Эндель Палла, председатель совета и директор по развитию AS Harju Elekter (2012)

- Рауль-Роман Таваст, изготовитель знаков отличия, OÜ Roman Tavast (2011)

- Юло Пярнитс, председатель совета Ülemiste City (2010)