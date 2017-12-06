ФОТО: По пути из Кении в Эстонию розы заметно дорожают

Если вы когда-нибудь купите букет роз, то с большой долей вероятности он будет происходить из Кении, которая экспортирует их столько, что уже получила прозвище ”общеевропейский цветник”, пишет Maaleht.
Себестоимость одной розы составляет 11 евроцентов. Срезанные цветы помещаются на 24 часа в наполненные смесью из воды и консерванта ведра, затем охлаждаются и погружаются в самолет, на котором через Голландию прибывают в Эстонию или иную страну, жителям которой придется выложить за эту красоту уже совсем другую цену.
Tallinn, Часть дома, 169 000 EUR
Tallinn, Квартира, 116 900 EUR
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