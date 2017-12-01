ФОТО: Пицца от итальянского ресторана в Таллинне вызвала много вопросов

Читатель Delfi прислал в редакцию фото т. н. ”пиццы дня” в действующем на Петербургском шоссе в Таллинне ресторане Attimo.

Клиент заказал изображенную на снимке пиццу на обед и открыл коробку только по прибытию в офис. Количество ингредиентов на пицце исчислялось единицами. Чуть позже клиент услышал возгласы возмущения и от своих коллег, которые тоже приобрели это ”обеденное предложение”. Его стоимость оставила 4,5 евро.

Согласно объяснению ресторана, речь идет об изготавливаемой в рамках дневного предложения пицце, которая отличается от пицц из обычного меню. Также ресторан говорит, что если на пицце есть сыр моцарелла, то в нее нельзя добавлять томатную пасту. ”Это было написано и у нас в меню”, — сказал представитель ресторана клиенту.