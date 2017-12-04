ФОТО: Пицца из ресторана Attimo снова вызвала недоумение клиента

На днях Delfi написал о том, как клиенты были шокированы внешним видом ”пиццы дня” в популярном ресторане Attimo, а позже с редакцией связался еще один человек, который также был поражен своим заказом.

”Я тоже хотел бы поделиться своим опытом с рестораном Attimo. Я через приложение Wolt заказал себя пиццу с трюфелем. Это было не дневное предложение, и на пиццу полученное мною было совсем не похоже”, — написал он и приложил фотографию.

Как объяснил Delfi владелец ресторана Паоло Могила, в первом случае речь шла о дневном предложении из т.н. ”белого меню”, особенностью которого является отсутствие томатной пасты. ”Все ингредиенты пиццы были приведены в меню, поэтому у клиента была возможность перед совершением покупки ознакомиться с тем, что он покупает”, — сказал он. По его словам, пицца с трюфелем также готовится без использования томатной пасты.