ФОТО: Первая крупная партия древесины отправилась из Эстонии в Китай морем

Из Порта Мууга, из терминала генеральных грузов компании Transiidikeskuse на минувиших выходных в китайский порт Ланьшань отправилось первое судно с лесом.

Грузовладелец и экспортер леса — эстонская фирма Westwood Group OÜ. Название судна — Kraszewski. Длина судна составляет 200 метров, максимальная грузоподъемность — 30 300 тонн. Это самый крупный перевозящий древесину корабль, когда — либо заходивший в Мууга.

В рамках данного проекта сотрудничества с Китаем это первая столь крупная — 30 тысяч тонн — партия круглого леса, которую отправили морем. По словам председателя правления Transiidikeskuse AS Владимира Попова, отправке первого судна предшествовали длительные предварительные переговоры с китайской стороной.

Если исходить из показателей, запланированных на текущий год, то этот проект способен существенно увеличить грузооборот терминала. ”За счет контракта Westwood Group OÜ с китайскими партнерами, грузооборот нашего терминала увеличится на 180 тысяч тонн в год. Это существенная цифра, если учесть, что планируемый грузооборот терминала генеральных грузов на 2017 составляет около 1 млн тонн”, — пояснил Попов.

Погрузка судна началась в конце октября. Очередное судно с 30 тысячами тонн леса на борту отправится в Китай до конца этого года. Далее суда планируется отправлять с интервалом примерно раз в два месяца.





Foto: Transiidikeskuse AS



