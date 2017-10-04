ФОТО: Перевод грузовой линии Tallink в Мууга освободит центр Таллинна от 40 000 грузовиков в год

В сотрудничестве с Таллиннским портом и Transiidikeskuse AS с октября компания Tallink перевела грузовое судно Sea Wind из расположенного в центре города порта Ванасадам в Мууга. Это освободит центр Таллинна от более, чем 40 000 грузовых автомобилей в год, заметно снизит нагрузку на столичные улицы и уменьшит загрязнение воздуха в Таллинне, значится в пресс-релизе.

”Объем грузоперевозок между Эстонией и Финляндией постоянно растет. Исходя из спроса клиентов, мы видим дополнительный потенциал регулярной линии Мууга-Вуосаари, — сказал на официальном открытии линии в Мууга председатель правления Tallink Grupp Янек Сталмейстер. — Отправление Sea Wind из Мууга позволит предложить клиентам более эффективную и быструю услугу, а также внесет вклад в избавление центра Таллинна от транзитного движения”.

Путь Мууга — Вуосаари на 6 морских миль короче пути Ванасадам — Вуосаари, а фирмы-автоперевозчики гораздо быстрее могут добраться из Мууга до таллиннского окружного шоссе и — в итоге — до основных транспортных артерий страны.

”С точки зрения развития услуг грузоперевозки, благодаря получаемому выигрышу во времени перенаправление движения ро-ро Sea Wind в Мууга обеспечивает компании Tallink заметное конкурентное преимущество в сфере грузоперевозок между Эстонией и Финляндией”, — отметил Сталмейстер.

По словам председателя правления Таллиннского порта Валдо Калма, повторный запуск регулярной грузовой линии между Мууга и Вуосаари окажет положительный эффект как на развитие порта Ванасадам, так и на снижение транспортной нагрузки в центре Таллинна.

”В результате из Таллинна исчезнут ежедневные потоки фур общей протяженностью в четыре километра — за год движение в центре разгрузится благодаря выводу из города целых 40 000 грузовиков, — описал Калм эффект от перевода Sea Wind в Мууга. — Также эта линия создаст предпосылки для увеличения объема грузовых перевозок на направлении Север-Юг в будущем”.

”Таллинн — растущий город, а растущему городу требуются новые решения в области транспорта. Перевод грузовых перевозок в Мууга — разумный шаг с учетом все более интенсивного грузового потока из порта. Этот шаг в некоторой степени нормализует ситуацию с дорожным движением. Интенсивность движения растет, и в такой ситуации в порту Ванасадам было бы разумно предоставить приоритет пассажирам на легковых автомобилях, — отметил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас. — Таллиннский порт, Tallink и Transiidikeskuse AS всегда были для города надежными партнерами”.

По словам председателя правления Transiidikeskuse AS Владимира Попова, на сегодняшний день инфраструктура терминала рассчитана на обслуживание нескольких ро-ро линий в сутки. ”Мы сделали необходимые дополнительные инвестиции и провели доработку инфосистемы предприятия. Мы готовы к стремительному развитию проекта”, — сказал Попов.

”К тому же, открытие линии Мууга-Вуосаари — значимое событие для всей сферы эстонского транзита, так как сделан реальный шаг для осуществления амбициозного проекта наращивания грузопотока на направлении Север-Юг. В реализации столь масштабных планов взаимовыгодное сотрудничество между государством и частным бизнесом является чрезвычайно важным”, — добавил Попов.

Судно Sea Wind длиной 152 метра вмещает грузовые автомобили общей протяженностью около километра. По рабочим дням судно делает два рейса туда-обратно, а по воскресеньям — один. В отличие от расположенного в центре Таллинна порта Ванасадам, в Мууга можно попасть с основных шоссе, в т.ч. существенно быстрее с Via Baltica по таллиннскому окружному шоссе.

Крупнейший и наиболее глубокий порт в Эстонии — порт Мууга — находится в 16 километрах от центра Таллинна. В порту Мууга 29 причалов, три из которых оборудованы для обслуживания судов типа ро-ро.