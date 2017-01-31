ФОТО: Переделка нового здания Гимназии Густава Адольфа началась без разрешения на строительство

Таллинн проводит школьную реформу, частью которой является возведение в Каламая нового здания для Гимназии Густава Адольфа. Здание планируется открыть уже 1 сентября, поэтому работы уже идут полным ходом, хотя разрешение на строительство еще не получено.

В здание в Каламая планируется перевести учеников 1-6 классов. Директор гимназии Хендрик Агур подтвердил во вторник, что план по открытию здания к началу нового учебного года остается в силе. Тем не менее, речь идет не о простом ремонте, а о существенном изменении внешнего и внутреннего вида здания, пишет Ärileht.

Примечательно, что в строительном регистре нет ни одного документа, указывающего на то, что в отношении данного здания было выдано разрешение на строительство или проведение каких-либо других работ.

На вопрос о том, все ли в порядке с разрешениями, Агур решил ответить следующим образом: ”Каламая является развивающимся быстрыми темпами безопасным жилым районом, в котором благодаря стремительному строительству стремительно растет и число жителей, в том числе детей. В связи с возведением учебного здания Эстонской художественной академии район Вана-Каламая превратится в своего рода инновационный образовательный квартал, а среда для обучения и развития детей станет выдающимся образом хорошей”.

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”В связи с принятием в пользование учебного здания на Вана-Каламая, 9 мы сможем вести учебную работу в одну смену и предложить большему количеству учеников мотивирующую учебную среду, возможности для развития своих сильных сторон и сильную платформу для продолжения обучения в гимназической ступени. Школьные ценности, уровень обучения и традиции будут сохранены, и новое здание простым и естественным путем будет интегрировано в плодотворную ежедневную деятельность. Так, как это продолжалось на протяжении 385 лет”, — сказал он.

Комментариев от города изданию пока получить не удалось.