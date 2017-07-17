ФОТО: Пассажиры рейса Таллинн-Лондон ждут взлета уже несколько часов

Самолет EasyJetЮ, который должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в Лондон в аэропорт Гатвик сегодня в 16:20, до сих пор не поднялся в воздух. Люди вынуждены ждать в самолете более двух часов.

"Сейчас люди сидят в самолете два часа, и до сих пор нет признаков взлета. Капитан самолета сказал, что мы может здесь быть 3-4 часа. Люди, так сказать, заперты в самолете, и людей из самолета не выпускают", — описал читатель Delfi.

Руководитель по коммуникациям Таллиннского аэропорта Прийт Кофф подтвердил, что ждут разрешения от Лондона приземлиться в аэропорту Гатвик.

По сообщению Би-би-си, сбои в авиасообщении в обусловлены временным закрытием одной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гатвик с 13:15 до 13:45 по местному времени. На полосе разгона у одного самолета лопнула шина. В 14:12 полосу закрыли снова, чтобы самолет, который должен был лететь в Торонто, мог при первой возможности вернуться на землю.

По сообщению аэропорта Гатвик, используют запасную взлетно-посадочную полосу, но несмотря на это, в авиасообщении происходят задержки, с которыми пассажиры — как, например, и ожидающие взлета в Таллинне люди — должны считаться. Работники аэропорта приносят извинения за задержки и добавляют, что ожидаются и отмены рейсов. Отменят ли и рейс Таллинн-Гатвик, сейчас неизвестно.

Учитывая прежнюю практику авиасообщения, пока аэропорт с таким плотным движением не дал разрешения на приземление, самолет не может подняться в воздух из пункта отправки. Люди не могут выйти из самолета потому, что рейс должен быть готов к взлету.