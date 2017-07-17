ФОТО: Пассажиры рейса Таллинн-Лондон ждали взлета четыре часа

Самолет EasyJetЮ, который должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в Лондон в аэропорт Гатвик сегодня в 16:20, поднялся в воздух только в 20:22. Вынужденные ждать в самолете четыре часа пассажиры жаловались на нехватку воздуха и нормальной еды.

"Сейчас люди сидят в самолете два часа, и до сих пор нет признаков взлета. Капитан самолета сказал, что мы может здесь быть 3-4 часа. Люди, так сказать, заперты в самолете, и людей из самолета не выпускают", — описал читатель Delfi около 18:30.

В 19:20 — через три часа ожидания в самолете — мужчина описал, что пассажирам рейса предложили воды, но ничего более существенного из еды. "Первые люди могли купить, но теперь и еда закончилась. Закуски еще есть. Люди недовольны происходящим", — добавил он. "Больше всего вызывает вопрос то, почему людей не выпускают. Согласно информации в интернете, задержка уже шесть часов. Самолет полный людей — здесь больше нет и воздуха", — описал находящийся в самолете читатель.

Самолет поднялся в воздух в 20:22, на четыре часа позже ожидаемого.

Руководитель по коммуникациям Таллиннского аэропорта Прийт Кофф подтвердил, что пилот ждал разрешения от Лондона приземлиться в аэропорту Гатвик.

По сообщению Би-би-си, сбои в аэропорту Гатвик обусловлены временным закрытием одной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гатвик с 13:15 до 13:45 по местному времени. На полосе разгона у самолета Air Canada лопнула шина. В 14:12 полосу закрыли снова, чтобы самолет, который должен был лететь в Торонто, мог при первой возможности вернуться на землю.

По сообщению аэропорта Гатвик, используют запасную взлетно-посадочную полосу, но несмотря на это, в авиасообщении происходят задержки, с которыми пассажиры — как, например, и ожидающие взлета в Таллинне люди — должны считаться. Работники аэропорта приносят извинения за задержки и добавляют, что ожидаются и отмены рейсов.

Учитывая прежнюю практику авиасообщения, исходят из принципа, что пока аэропорт с таким плотным движением — каким является Гатвик — не дал разрешения на приземление, самолет не может подняться в воздух из пункта отправки. Люди не могли выйти из самолета потому, что рейс должен быть готов к взлету.