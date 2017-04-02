ФОТО: Паром Tiiu прибыл из Турции в Таллинн

Построенный в Турции паром Tiiu покинул судостроительный завод Sefine 11 марта и в воскресенье днем прибыл в Таллинн.
Длина судна составляет 114 метров, ширина — 19,7, осадка — 4. Его максимальная скорость — 15 узлов. Паром вмещает 150 легковых автомобилей и 700 пассажиров.
На домашней странице TS Laevad отмечается, что судно было названо в честь жены хийумааского богатыря Лейгера (Leiger) Тийю.
Через несколько дней из Польши должен прибыть и паром Piret.
Tiiu будет обслуживать направление Рохукюла-Хелтермаа.
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