02.01.2018, 13:58

ФОТО: Паэт передал привет причастным к поднятию акцизов в Эстонии

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rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Паэт передал привет причастным к поднятию акцизов в Эстонии
Foto: Urmas Paet

Евродепутат Урмас Паэт опубликовал у себя на Facebook фотографию стенда с ценами на топливо в Гибралтаре.

”Привет всем причастным к поднятию акцизов. На фото — цены на автомобильное топливо по состоянию на вчерашний день в уголке ЕС, где уровень жизни выше, чем в Эстонии. Так тоже возможно, если хотите способствовать предпринимательству и экономике и укрепить прожиточный уровень”, — написал Паэт.

”В общем и целом Эстонии хватит налоговых повышений. Этим здоровье и конкурентоспособность не улучшить”, — резюмировал он.

Стоит отметить, что в Гибралтаре вообще очень низкие налоги.

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