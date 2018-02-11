ФОТО: Ожидание vs реальность. Потребителя возмутил действительный вид замороженной пиццы

Читатель Delfi рассказал, как после длинного трудового дня решил купить в магазине на ужин замороженную пиццу, но был шокирован несоответствием изображения на упаковке и содержимого.

”Действительно ли законы позволяют обманывать людей вот таким вот образом?” — возмущается читатель.



По словам представителя Департамента защиты прав потребителей Ханны Турецки, поскольку изображения носят иллюстративный характер, то и нельзя утверждать, что речь идет о вводящей в заблуждение рекламе. Она отмечает, что рекламу не следует воспринимать буквально.

Специалист по поставкам Premia Tallinna Külmhoone AS Трийну Талвисте поблагодарила клиента за обратную связь и принесла извинения.

”Основной задачей изображения является предоставить потребителю информацию об ингредиентах товара. Иными словами: вместо того, чтобы потребитель ”вычитывал” вкус с упаковки, он может получить эту информацию более простым способом, посмотрев картинку”, — сказала она и отметила, что изображение на упаковке, конечно же, не должно предоставлять неверную информацию или обещать свойства, которыми товар в действительности не обладает.

”Мы считаемся с отзывами клиентом и на самом деле уже занимаемся решением проблемы. Сейчас мы разрабатываем новый дизайн упаковок, которые должны поступить в магазины в апреле”, — сказала Талвисте и в качестве компенсации предложила клиенту ящик пицц Maahärra.