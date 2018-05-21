ФОТО: Особняк владельца Центрального рынка выставлен на продажу

Андрей Полищук выставил на продажу принадлежавший его отцу Вадиму Полищуку особняк на Вана-Раннамыйза теэ в Таллинне.
Стоимость шестикомнатного дома составляет 1 259 000 евро. Общая площадь недвижимости около 20 900 м2.
Андрей Полищук выставил на продажу принадлежавший его отцу Вадиму Полищуку особняк на Вана-Раннамыйза теэ в Таллинне.
Стоимость шестикомнатного дома составляет 1 259 000 евро. Общая площадь недвижимости около 20 900 м2.
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STORA ENSO EESTI AS
Tähtaeg: 01.06.2018
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