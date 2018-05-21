21.05.2018, 12:30

ФОТО: Особняк владельца Центрального рынка выставлен на продажу

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Особняк владельца Центрального рынка выставлен на продажу
Foto: 1Partner Kinnisvara

Андрей Полищук выставил на продажу принадлежавший его отцу Вадиму Полищуку особняк на Вана-Раннамыйза теэ в Таллинне.

Стоимость шестикомнатного дома составляет 1 259 000 евро. Общая площадь недвижимости около 20 900 м2.

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