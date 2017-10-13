ФОТО: Опять не та клавиша? Клиент Selver ошарашен виноградом по 100 евро за кило

Если несколько дней назад одному клиенту Selver попалась морковь по цене сто евро за килограмм, то теперь другой покупатель чуть не приобрел виноград по 99,90 евро за кило.

Клиент отметил, что человек, у которого много товара в корзине, может не заметить ошибки и оплатить товар.

Специалист по связям с общественностью Selver Карл-Виллиам Васерик сказал, что, как и в случае с морковкой, клиент нажал на весах не ту клавишу, выбрав не тот сорт винограда. ”В ассортименте фруктов Selver — сотни разных товаров, и поскольку работники не успевают в реальном времени удалять все товары из системы весов, то в качестве стоимости снятых с продажи продуктов мы указали 99,90 евро, чтобы клиент сразу заметил, что это неправильный товар и цена”, — объяснил он и добавил, что, поскольку это привело к неразберихе, они попросили магазины убрать из системы весов те товары, которых нет в ассортименте.