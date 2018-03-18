ФОТО: Один из крупнейших в Эстонии производителей электроники открывает в Ласнамяэ новый завод

Один из крупнейших в Эстонии производителей электроники Eolane Tallinn праздником остропилки начал в пятницу подготовку к открытию здания завода, который обещает в ближайшие годы создать до 300 новых рабочих.

К концу года располагающее сегодня примерно 500 работниками производство Eolane Tallinn переедет в новый завод, строительство которого завершается в Ласнамяэ, написало в пресс-релизе. Новый завод позволит предприятию с французскими корнями, производящему специализированное коммуникационное оборудование, светодиодные светильники для автомобильной промышленности и другую электронику, расширить производство и увеличить объемы экспорта.

”Новый завод электроники появился, исходя из практической потребности успевать выполнять заказы автомобильной и телекоммуникационной промышленности, — подчеркнул исполнительный директор Eolane Tallinn AS Антуан Йон. — За последние три года наш оборот вырос более, чем вдвое, и для дальнейшего роста нам требуется более крупный завод и больше сотрудников”.

Eolane

Eolane Tallinn — крупнейшее дочернее предприятие учрежденного во Франции концерна Eolane. 68 миллионов евро оборота эстонской компании составили в прошлом году пятую часть оборота всего концерна. С открытием нового завода электроники производственные площади предприятия в три этапа увеличатся примерно до 11 000 квадратных метров, что позволит существенно увеличить объемы производства и число рабочих мест.

Вице-президент Eolane Дамьен Кийе сказал, что новый таллиннский завод является важной инвестицией для всего концерна. ”У нас хороший опыт работы с Эстонией. Мы верим в Эстонию и в эстонских людей. Наша инвестиция подтверждает, что это не просто слова — мы делаем большую ставку на потенциал роста эстонского завода”, — отметил Кийе.

За два последние года компания Eolane Tallinn инвестировала в современное производственное оборудование более четырех миллионов евро, но высокотехнологичное производство также требует квалифицированной рабочей силы. По словам Йона, предприятие нанимает работников на международном рынке труда и значительно вкладывается в их развитие и обучение. ”Простой работы остается все меньше. Нам требуются, в первую очередь, люди с несколькими умениями. Помимо возможности расширения новый завод также обеспечит лучшие условия для работников и позволит привлечь к работе больше людей с особыми потребностями. Не менее важна и крупная экономия энергии, которая позволит уменьшить наш экологический след”, — пояснил Йон.

Новый завод Eolane Tallinn на Петербургском шоссе строит Capital Mill. Первый этап будет окончательно завершен к осени. На первом этапе предприятие примет в эксплуатацию около 6700 квадратных метров производственных, складских, офисных и бытовых помещений. Здание построено согласно экологичным принципам: помимо прочего, при строительстве использованы материалы, оставшиеся после сноса старых домов. Прецизионные кондиционеры обеспечат комфортную рабочую среду и энергетическую эффективность. Здание строится с учетом людей с особыми потребностями: здесь будут пандусы, лифт для людей на инвалидных колясках и туалеты для инвалидов.

По словам руководителя новых проектов развития Capital Mill Марко Ууэда, высокотехнологичное здание завода построено согласно особым требованиям Eolane. ”Строительству предшествовало продолжительное изучение потребностей и возможных решений. Опыт Capital Mill позволяет обеспечить наилучшие результаты в сотрудничестве заказчика, девелопера и строителя. Тщательная предварительная работа для такого требовательного проекта особенно важна”, — сказал Ууэда.

Наряду с ключевым арендатором, компанией Eolane, Capital Mill ждет арендаторов двух дополнительных складских, производственных и коммерческих площадей размерами 1600 и 1900 квадратных метров, а также арендаторов современных офисных помещений.

Новый завод электроники будет окончательного готов к сентябрю, а переезд производства должен состояться осенью-зимой.

Eolane

Компания Eolane Tallinn, экспортирующая, практически, 100% своей продукции, производит в Ласнамяэ специализированное коммуникационное оборудование и компоненты систем освещения для автомобильной промышленности. Трудоустраивающая сегодня 500 человек компания Eolane Tallinn является по данным Äripäeva Top четвертым по размеру производителем электроники в Эстонии. Занимающееся персоналом предприятие Fontes в прошлом году признало Eolane Tallinn компанией, в наибольшей степени соблюдающей принципы равной оплаты труда мужчин и женщин.

Входящая в концерн Eolane компания AS Eolane Tallinn наряду с услугами производства компонентов электроники предлагает услуги разработки продукции и тестовых систем, услуги создания прототипов и услуги вторичного рынка. С 2012 года принадлежащий концерну Eolane таллиннский завод начал в 2016 году производство внутренних и внешних светодиодных светильников для автомобильной промышленности, а также контроллеров и сенсоров воздушных вентиляторов для промышленных потребителей.

Capital Mill OÜ — созданный в 2008 году девелопер недвижимости, инвестирующий в коммерческую недвижимость стран Балтии.