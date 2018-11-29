ФОТО: Один из богатейших бизнесменов Эстонии строит себе приличный дом

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Graanul Investi omanik Raul Kirjanen Foto: Rauno Volmar

Бизнесмен Рауль Кирьянен, чье состояние оценивается в 212 миллионов евро, строит себе на юге Эстонии дом.