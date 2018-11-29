ФОТО: Один из богатейших бизнесменов Эстонии строит себе приличный дом
Бизнесмен Рауль Кирьянен, чье состояние оценивается в 212 миллионов евро, строит себе на юге Эстонии дом.
Бизнесмен Рауль Кирьянен, чье состояние оценивается в 212 миллионов евро, строит себе на юге Эстонии дом.
Кирьянен — основатель фирмы Graanul Invest, владелец предприятий в сфере лесной промышленности. Говаривают, что он велик, как мыза, мощен словно целлюлозный завод.
Читайте подробнее в Eesti Ekspress.
Energiasüsteemi töökindluse spetsialist
ELERING AS
Tähtaeg: 09.12.2018
Www.fitek.ee müügiarvete tootejuht
FITEK (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 11.12.2018
Tarkvara- ja süsteemiarendajad/ süsteemianalüütik-…
EUROFINS SCIENTIFIC ...
Tähtaeg: 05.12.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.