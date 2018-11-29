29.11.2018, 08:13

ФОТО: Один из богатейших бизнесменов Эстонии строит себе приличный дом


rus.delfi.ee
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Graanul Investi omanik Raul Kirjanen
Graanul Investi omanik Raul KirjanenFoto: Rauno Volmar

Бизнесмен Рауль Кирьянен, чье состояние оценивается в 212 миллионов евро, строит себе на юге Эстонии дом.

Кирьянен — основатель фирмы Graanul Invest, владелец предприятий в сфере лесной промышленности. Говаривают, что он велик, как мыза, мощен словно целлюлозный завод.

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