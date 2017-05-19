ФОТО: Обновленный рынок у Балтийского вокзала открылся после реконструкции

Сегодня состоялось торжественное открытие обновленного рынка у Балтийского вокзала.

Рынок принадлежит Astri Grupp, и общий объем инвестиций в реновацию составил 24 млн евро.

Новый рынок строился полтора года, и крупнейшими объектами, привлекающими покупателей, несомненно, станут мясомолочный зал площадью 1000 м2 и рыбный зал площадью 400 м2, где основной акцент будет сделан на отечественной продукции. Между зданиями проходит крытая галерея с овощными прилавками, где круглый год будут продаваться садово-огородные продукты: корнеплоды, овощи и фрукты.

На втором этаже рынка будет вестись торговля одеждой, старыми и антикварными вещами, а также изделиями ручной работы. На втором этаже будет находиться также показательная кухня, где профессиональные повара будут обучать всех желающих интересным рецептам и приемам, которые легко можно применить у себя дома, на кухне. Рынок будет также заниматься и развитием электронного рынка, и вскоре можно будет с удобством заказывать свежие рыночные товары и с доставкой на дом.