ФОТО: Обманутые эстонскими бизнесменами россияне продолжают отстаивать свои права

В пятницу, 24 марта, с 15:00 до 18:00 дольщики ЖК ”Ванино” провели согласованный пикет у Эстонского консульства в Санкт-Петербурге.

Как сказано в поступившем в редакцию Delfi сообщении, "обманутые дольщики выразили свое негодование в связи с бездействием российских и эстонских властей и правоохранительных органов и потребовали скорейшей достройки жилого комплекса ”Ванино”, квартир в котором ожидают уже около двух лет более 200 российских семей".

"Ситуация на сегодняшний день более чем критическая — стройка заброшена на протяжении последнего года, строительная техника вывезена, фундаменты домов затоплены. Представители учредителя ООО ”Тареал” — эстонская компания Tasmo Ärigrupi AS владеет 65% ООО ”Тареал” — активно готовят дочернее предприятие к банкротству, создают фиктивных кредиторов. Таким образом, учредители, вместо того, чтобы пытаться достроить дома, предпринимают бессовестные попытки вывода последних активов компании ООО ”Тареал”", — подчеркивается в сообщении.

Фото: дольщики Ванино

"Представители власти — Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, — прокуратура и представители учредителя не предпринимают конкретных шагов по возобновлению стройки и затягивают процесс, в то время как наши дома разрушаются. С момента проведения последнего пикета 7 октября 2016 года прошло уже более пяти месяцев, но проблема обманутых дольщиков до сих пор не решена. Наши дома разрушаются и никому нет до этого дела!" — возмущаются дольщики.

"Людям негде жить сейчас, мы в отчаянном положении! Многие из нас находятся в сложной жизненной ситуации, платят ипотеку за нестроящееся жилье, вынуждены снимать временное жилье и оставаться без прописки. Растет социальное напряжение среди дольщиков. Конкретных вариантов продолжения строительства наших домов никто не предлагает. Ответственные за происходящее граждане Эстонии скрываются от дольщиков за границей", — завершают дольщики.

Фото: дольщики Ванино

Как писал Delfi ранее, в 2007 году дочерние фирмы Technomar & Adrem AS — Tasmo Ärigrupi AS и OÜ Ilumi Group — создали общество с ограниченной ответственностью ”Тареал”, которое стало девелопером малоэтажного жилого района "Ванино" в деревне Узигонты в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Основными инвесторами амбициозного проекта выступили один из самых богатых людей Эстонии, владелец Technomar & Adrem AS Игорь Израэлян и владелец OÜ Ilumi Group, тогдашний председатель правления Tasmo Ärigrupi AS Денис Вястрик. Последний был назначен руководителем проекта.

Строительство началось осенью 2011 года, и руководство компании "Тареал" рассчитывало полностью завершить проект за четыре года. Однако их планам не суждено было осуществиться. Дома первой очереди были введены в эксплуатацию только в марте 2015 года, на полтора года позже запланированного. А строительство домов второй и третьей очереди вовсе остановлено, и неизвестно, когда оно возобновится.

Чтобы добиться справедливости, 30 июня прошлого года дольщики проекта провели палаточный пикет, 14 июля — митинг на стройплощадке Ванино, 8 августа — пикет в центре Санкт-Петербурга, 7 октября — пикет у Эстонского консульства в Санкт-Петербурге.

В декабре по факту хищения обманным путем денежных средств дольщиков было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.