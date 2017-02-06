ФОТО: Новый паром для линии Сыру-Трийги почти готов, но экипажа все еще нет

Министерство боится при выборе оператора опять ввязаться в споры, но экипаж уже должен тренироваться на судне.

Сейчас залив Соэла между Сааремаа и Хийумаа бороздит 46-летний паром Subsea Seven, который недавно остался беспомощно дрейфовать в море, но в мае временное положение, к счастью островитян, должно закончиться, пишет Eesti Päevaleht. К 26 апреля сааремааский судостроительный завод Baltic Workboats должен передать заказчику, то есть Министерству экономики и коммуникаций, новехонький паром Soela, который построили специально для линии Сыру-Трийги, то есть для сообщения между Хийумаа и Сааремаа. Это для местного эстонского судостроительного завода уже пятый паром, который построен, чтобы поддерживать сообщение с малыми островами.

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В случае Soela учтены навигационные условия именно этой линии, а также местные потребности: для круглогодичного поддержания сообщения у судна есть ледовый класс. На борт одновременно помещается до 200 пассажиров и до 22 автомобилей или два грузовика. Вместить грузовики на судно важно хотя бы потому, что из Сыру перевозят молоко на соседний остров, потому что на Хийумаа нет своего молочного предприятия.

В портах идет напряженная работа

Soela обойдется государству в 9,4 млн евро, к которым прибавится еще 3 млн евро на реконструкцию портов Сыру и Трийги. В администрируемых госфирмой Saarte Liinid портах идет напряженная работа, которая тоже должна быть сделана к концу апреля. Член правления предприятия Яанус Тамкиви пояснил, что хотя работы в некоторой степени тормозили изменчивая погода с высоким уровнем воды и ветром и обнаруженные в порту Трийги снаряды военного времени, они идут по графику. "Цель реконструкции причалов обоих портов была в том, чтобы приспособить их для нового судна, но в ходе работ выяснилось, что частично мосты все равно амортизировались". В порту Сыру останется один причал, но порт Трийги получит два места швартовки. "Для нового судна главное перестроить аппарели, которые в случае Soela должны быть чуть выше. Они должны идеально подходить", — сказал Тамкиви.

Как представителя заказчика — Департамент водных путей, — так и Saarte Liinid беспокоит обстоятельство, что новое судно почти готово, но по-прежнему неясно, кто будет весной им оперировать. Руководитель проектов Департамента водных путей, проработавший в мореходстве 55 лет Куннар Нильп признал, что во время проводящихся сейчас на заводе швартовых испытаний было бы лучше всего обучить экипаж, чтобы они уже в заключительной фазе строительства изучили систему. "К сожалению, у меня здесь нет никого, кто учился бы параллельно с работниками завода. Уже месяц назад кто-то из экипажа должен был быть на борту, капитан или старший механик обязательно", — отметил Нильп.

По словам Яануса Тамкиви, порт тоже беспокоит, что оператора еще нет. "Экипажу нужна тренировка. Например, управление высотой береговой аппарели происходит с судна, следовательно, обучение должно происходить значительно раньше выхода на линию".

Министерство экономики и коммуникаций из-за нехватки времени не беспокоится. Скорее боятся, что из-за возможных споров, которые стали обычными в тендерах паромов, тендер может затянуться. Министерство пригласило на тендер производства прямых договоров три предприятия — Kihnu Veeteed, TS Laevad и Väinamere Liinid — и надеется получить от них ценовые предложения к 14 февраля.