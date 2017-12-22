22.12.2017, 08:52

ФОТО: Nordecon устроил праздник стропил на объекте в Швеции

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Nordecon устроил праздник стропил на объекте в Швеции
Foto: Nordecon

Входящее в концерн Nordecon предприятие SWENCN AB устроило праздник стропил в строящемся в Стокгольме 8-этажном доме, договор о строительстве которого был заключен в январе этого года с шведской компанией Brabo Stockholm AB.

Расположенный в центре Уппландс Весбю дом будет построен в июне 2018-го года. Это уже третий проект Nordecon на шведском рынке: весной и летом этого года были сданы квартирные дома в коммунах Худдинге и Нака, сообщает концерн.

”Праздник стропил на очередном проекте — это, конечно, приятная новость. Мы начали работу в Швеции 2 года назад, и гордимся тем, что первые проекты уже готовы — работы в Уппландс Весбю тоже идут по графику”, — отметил член правления Nordecon AS Прийт Луман.

Väsby Terrass — это 8-этажный дом, в котором расположены 1-3-комнатные квартиры с большим балконом или террасой. В общей сложности насчитывается 59 квартир. На первом этаже здания находится тренажерный зал и кладовка-мастерская для велосипедов.

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