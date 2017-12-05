ФОТО: Nordecon построит в Сауэ многоквартирный дом стоимостью 4 млн евро

Nordecon и Capital Mill заключили договор о строительстве энергоэффективного многоквартирного дома на окраине Сауэ. Стоимость строительства дома с энергетической отметкой класса A, расположенного по адресу Куусехеки 50, составляет 4 млн евро. Трехэтажный дом с 48 квартирами будет сдан в январе 2019 года.

”Проект хорошо продуман и имеет большой потенциал для продаж, поскольку покупатели становятся все требовательнее. В случае с домом в Сауэ многие важные требования выполнены — ему присвоен энергетический класс А, квартиры продаются за разумную цену, а вокруг царит спокойная среда”, — рассказал член правления Nordecon AS Андо Воогма. ”Жизнь в центре не всем нравится, поэтому люди все чаще ищут жилье за пределами Таллинна, но при условии сохранения хорошего транспортного сообщения с местом работы”.

”Проект по адресу Куусехеки 50 — это отличный пример того, что за качество и удобство не обязательно платить очень много”, — сказал исполнительный руководитель Capital Mill OÜ Игорь Мёльдер. ”Вместе с опытными проектировщиками и строителями мы смогли построить первый дом класса А за пределами Таллинна, сохранив при этом цену ниже средней по Харьюмаа. Помимо энергоэффективности мы сделали акцент на эффективной планировке, отделочных материалах и приятной окружающей среде в виде большого озелененного двора”.

Стоящий на бетонном фундаменте дом имеет три этажа, брутто-площадь здания в общей сложности составляет 4155 кв.м, а нетто-площадь 3500 кв.м. В доме 48 квартир из 2-4 комнат. Здание было построено согласно требованиям класса А, благодаря чему обеспечены более низкие расходы на потребление и долгосрочная эксплуатация здания. От расположенной рядом с домом по адресу Куусехеки 50 железнодорожной станции Сауэ можно добраться до центра города менее чем за полчаса.

Помимо солнечных панелей на крыше, в стенах здания проложено утепление IKO Enertherm Alu 50 толщиной 160 мм, а во дворе есть места для зарядки электроавтомобилей. Гарантийный период здания — 3 года.