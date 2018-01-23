ФОТО: "Номер один в Эстонии!" Почему сосиски Rakvere выглядят обглоданными?

Читательница Delfi прислала в редакцию фотографию сосисок Rakvere, которые выглядят так, будто их кто-то уже ел.

Снимок был озаглавлен как "Номер один в Эстонии!"

”Неоднократно видела в группах жалоб на Facebook подобные фото. Люди недоумевали — что это? Почему сосиски Rakvere выглядят обглоданными? А сегодня самой досталась эта красота!” — написала читательница и сказала, что хотела бы услышать объяснения руководства комбината.

”Прежде всего мы хотели бы извиниться перед потребителем, — сказал Delfi руководитель отдела по контролю качества HKScan Estonia Прийт Дрейманн. — С точки зрения пищевой безопасности речь не идет о чем-то опасном, хотя визуально, конечно, продукция так выглядеть не должна. Это — следы от машины по снятию оболочек с сосисок. В результате человеческого фактора работник перед упаковкой товара не вынул брак”.

”Еще раз приносим потребителю извинения и заверяем, что пересмотрим данный производственный процесс во имя избежания повторения подобных случаев в будущем”, — добавил Дрейманн.