ФОТО: Ночью в Prisma образовалась огромная очередь: покупатели бросали корзины и уходили

В ночь на субботу в Sikupilli Prisma наблюдалась огромная очередь. По словам читателя Delfi, приславшего фото, люди были вынуждены оставлять корзины и уходить ни с чем.

По словам руководителя по коммуникации Prisma Пирет Ланкотс, очередь была вызвана закрытием касс самообслуживания в 01:00. Она говорит, что уже в 01:13 была открыта другая касса и очередь существенно уменьшилась.

”Приносим извинения всем клиентам, которые были вынуждены ждать слишком долго. Из-за теплой погоды ночных покупателей много. Мы пытаемся корректировать графики наших работников в зависимости от спроса”, — сказала Ланкотс.