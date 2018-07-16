16.07.2018, 15:32

ФОТО: Ночью в Prisma образовалась огромная очередь: покупатели бросали корзины и уходили

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rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Ночью в Prisma образовалась огромная очередь: покупатели бросали корзины и уходили
Lugeja foto

В ночь на субботу в Sikupilli Prisma наблюдалась огромная очередь. По словам читателя Delfi, приславшего фото, люди были вынуждены оставлять корзины и уходить ни с чем.

По словам руководителя по коммуникации Prisma Пирет Ланкотс, очередь была вызвана закрытием касс самообслуживания в 01:00. Она говорит, что уже в 01:13 была открыта другая касса и очередь существенно уменьшилась.

”Приносим извинения всем клиентам, которые были вынуждены ждать слишком долго. Из-за теплой погоды ночных покупателей много. Мы пытаемся корректировать графики наших работников в зависимости от спроса”, — сказала Ланкотс.

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