ФОТО: ”Невероятное предложение” от Selver. Со скидкой в три раза дороже?

Читатель прислал в редакцию фотографию, из которой следует, что если клиент купит в Järve Selver игрушку к конфетами, то будет жестоко наказан за использование Partnerkaart, поскольку цена на скидкой в три раза выше обычной.
”Невероятное предложение!” — иронизирует клиент.
По словам специалист по коммуникации Selver Риво Вески, речь идет о не входящий в основной ассортимент магазина товаре, который был взят на продажу только на период кампании. ”Нижняя и более выгодная цена представляет собой не обычную цену, а ценник, который был напечатан в результате технической ошибки. Приносим извинение за возникшую неразбериху”, — сказал он.