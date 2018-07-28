28.07.2018, 20:00

ФОТО: ”Невероятное предложение” от Selver. Со скидкой в три раза дороже?

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rus.delfi.ee
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ФОТО: ”Невероятное предложение” от Selver. Со скидкой в три раза дороже?
Lugeja foto

Читатель прислал в редакцию фотографию, из которой следует, что если клиент купит в Järve Selver игрушку к конфетами, то будет жестоко наказан за использование Partnerkaart, поскольку цена на скидкой в три раза выше обычной.

”Невероятное предложение!” — иронизирует клиент.

По словам специалист по коммуникации Selver Риво Вески, речь идет о не входящий в основной ассортимент магазина товаре, который был взят на продажу только на период кампании. ”Нижняя и более выгодная цена представляет собой не обычную цену, а ценник, который был напечатан в результате технической ошибки. Приносим извинение за возникшую неразбериху”, — сказал он.

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