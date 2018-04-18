ФОТО: ”Нет рабскому труду!” Водители Sebe протестуют против низких зарплат

Сегодня в Тарту водители автобусов Sebe устроили пикет против низких зарплат.
Судя по некоторым лозунгам на плакатах, не исключена забастовка.
Сегодня в Тарту водители автобусов Sebe устроили пикет против низких зарплат.
Судя по некоторым лозунгам на плакатах, не исключена забастовка.
Müügispetsialist
UTU POWEL OÜ (CV-ONLINE ...
Tähtaeg: 24.04.2018
Telemarketingi konsultant
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 29.04.2018
Country demand planner
LEIBUR (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 22.04.2018
Kinnisvaramaakler
CENTER KINNISVARAGRUPP OÜ
Tähtaeg: 30.04.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.