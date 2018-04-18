18.04.2018, 14:50

ФОТО: ”Нет рабскому труду!” Водители Sebe протестуют против низких зарплат

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rus.delfi.ee
EST 3
Galerii: 17 pilti
SEBE bussijuhtide pikett Tartus Foto: Argo Ingver

Сегодня в Тарту водители автобусов Sebe устроили пикет против низких зарплат.

Судя по некоторым лозунгам на плакатах, не исключена забастовка.

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