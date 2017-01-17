Сегодня заправочная сеть Neste сообщила, что на всех своих эстонских заправках понизила цены до уровня оптовых. Утром другие заправки Таллинна решили не отставать, и тоже снизили цены на топливо до такого же уровня.

Neste сообщила в пресс-релизе, что сегодня будет продавать топливо по оптовой цене, хотя обычно по оптовой цене оно продается лишь крупным клиентам в терминале Neste в Мууга.

Сегодняшняя скидочная кампания продлится только один день, и купить топливо по оптовой цене можно до полуночи.

Согласно сегодняшним расценкам, бензин 98 продается по 1,113 евро за литр, бензин 95 по 1,075 евро за литр. Литр дизеля первого класса стоит 1,058 евро, а зимний дизель второго класса — 1,065 евро за литр. Дизельное топливо спецназначения первого и второго класса можно приобрести по 0,663 и 0,673 евро за литр соответственно.

Во время кампании не действуют любые другие скидки для частных и бизнес-клиентов Neste Eesti. Оплаченные карточкой частного клиента Neste покупки не накапливают премиальные пункты Rimi.