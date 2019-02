ФОТО: Нейросеть научилась создавать фотографии несуществующих людей, котиков и аниме-девочек

Оценить мастерство алгоритма с 14 февраля может любой желающий при помощи сайта This Person Does Not Exist, запущенного разработчиком компании Uber по имени Филипп Вон, пишет TJ. Чтобы увидеть сгенерированное лицо, достаточно просто зайти на сайт, а другой портрет появится при обновлении страницы.

Результаты работы алгоритма вызывают уважение: сгенерированные портреты непросто опознать с первого взгляда, хотя мелкие детали могут выдать нейросеть, а иногда искусственное происхождение изображения сразу бросается в глаза.

See the image below? They are the faces of people that don't exist.



That's right. These chilling soulful fake faces are created by #AI.

За несколько дней StyleGAN применили и в других областях: например, с помощью алгоритма создавали котов. Тут результаты оказались хуже, чем лицами, злую шутку с программой сыграли водяные знаки с фотографий котов из фотобанков.

I've noticed that when #StyleGAN generates pairs of kittens, one of them is always haunted pic.twitter.com/kIFNq3v7lN — Janelle Shane (@JanelleCShane) February 5, 2019

From the internet cats in its training data, #StyleGAN also learned to generate the @Shutterstock watermark. pic.twitter.com/EmGXJd0Tvj — Janelle Shane (@JanelleCShane) February 5, 2019

Этот алгоритм работает не только с фотографиями людей, но и граффити или другими изображениями. Создатель сайта проверил работу на изображениях персонажей из аниме.

Это далеко не первая разработка Nvidia в этой сфере. Ранее в компании создали нейросети, способную переделывать видеоролики из одного стиля в другой, а также реалистично замедлять видео, дорисовывая недостающие кадры. Также в Nvidia разработали алгоритм для изменения фотографий и видео, способный превратить зиму в лето, а день в ночь.