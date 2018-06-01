01.06.2018, 18:20

ФОТО: Небоскреб Маакри за 50 млн евро — третий по высоте в Таллинне

 (1)
rus.delfi.ee
EST 2
ФОТО: Небоскреб Маакри за 50 млн евро — третий по высоте в Таллинне
Maakri kvartali 30-korruseline kõrghoone on Tallinna kõrgeim büroohoone.Karin Kaljuläte

Небоскреб квартала Маакри стоит 50 млн евро и является третьим по высоте небоскребом в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.

Его высота составляет 100 метром, выше только 117-метровый Swissôtel и 116,98-метровая башня-близнецы Торнимяэ.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ФОТО: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья. В паутине не только растения!

01.06.2018
Деревья в Таллинне, а именно на границе Ласнамяэ и Пирита, атаковали полчища гусениц! Причем паутиной, в которой размножаются гусеницы, окутаны не только растения, но и, например, скамейки в парке.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
135,20 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €

ФОТО: Концерн Viru Keemia Grupp вновь запустил фабрику сланцевого масла

01.06.2018
В пятницу член правления сланцехимического концерна Viru Keemia Grupp (VKG) Николай Петрович дал команду ”Пуск”. И после более чем трехлетнего перерыва вновь заработала фабрика по выпуску сланцевых масел, построенная еще в 1981 году.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Почти 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными из-за технической ошибки

01.06.2018
МВД России впервые официально объяснило, из-за чего почти полтора миллионов паспортов россиян стали недействительными, сообщает ”Коммерсантъ”. Это произошло из-за ошибки при объединении разрозненных паспортных баз в 2006 году, пишет Дождь. В консульском отделе Посольства РФ в Эстонии пояснили Delfi, что эта проблема не касается паспортов граждан РФ, проживающих в Эстонии.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Из зоопарка в Германии сбежали хищники: львы, тигры, ягуар и медведь

01.06.2018
Из зоопарка в национальном парке Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в пятницу, 1 июня, сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь. Об этом агентству AFP сообщил пресс-секретарь районной администрации в Битбурге.
Подробнее