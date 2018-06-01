ФОТО: Небоскреб Маакри за 50 млн евро — третий по высоте в Таллинне

Небоскреб квартала Маакри стоит 50 млн евро и является третьим по высоте небоскребом в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.
Его высота составляет 100 метром, выше только 117-метровый Swissôtel и 116,98-метровая башня-близнецы Торнимяэ.
Небоскреб квартала Маакри стоит 50 млн евро и является третьим по высоте небоскребом в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.
Его высота составляет 100 метром, выше только 117-метровый Swissôtel и 116,98-метровая башня-близнецы Торнимяэ.
Põhja regiooni ehitusosakonna projektijuht
MAANTEEAMET
Tähtaeg: 05.06.2018
Süsteemianalüütik-arendaja
UNICREDIT (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 11.06.2018
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