ФОТО: Направлявшийся в Киев самолет Nordica вернулся в Таллинн

Вылетевший в 13:25 из Таллинна в Киев самолет Bombardier CRJ-701ER должен был в 15:15 приземлиться в столице Украины, но повернул назад, пролетая над территорией Белорусси.

Представитель фирмы Nordica Тоомас Уйбо сказал Delfi, что направлявшийся в Киев рейс Nordica LO8311 вернулся в Таллинн из-за появившегося сообщения об ошибке. Это решение принял пилот.

По его словам, Nordica сделает все возможное, чтобы пассажиры как можнно быстрее смогли попасть в Киев. Компания приносит свои извинения.