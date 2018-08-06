06.08.2018, 20:50

ФОТО: Написанное с ошибками на эстонском языке объявление в магазине Maxima не осталось незамеченным

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rus.delfi.ee
EST 2
ФОТО: Написанное с ошибками на эстонском языке объявление в магазине Maxima не осталось незамеченным
Lugeja foto

Вчера у кассы самообслуживания магазина Maxima в столичном районе Ыйсмяэ была установлена табличка, которая на двух языках сообщала о том, что расплачиваться можно только банковской картой. На русском фраза была написана правильно, а вот на эстонском с ошибками, что не осталось незамеченным некоторыми клиентами магазина.

Директор по торговле Maxima Марко Пыдер похвалил работника за идею по быстрому донесению до клиентов информации, но признал, что на языковую корректность, действительно, не обратили внимания. К настоящему моменту ошибки исправлены.

Пыдер подчеркнул, что фирма всячески содействует изучению своими работниками государственного языка и предлагает различные возможности, например, в виде клуба эстонского языка, курсов и прочего.

”Некоторые люди знают эстонский язык, некоторые — нет. Это нормально, что у кого-то на обучение уходит больше времени. Многое зависит и от мотивации самого человека”, — сказал Пыдер.

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