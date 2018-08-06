ФОТО: Написанное с ошибками на эстонском языке объявление в магазине Maxima не осталось незамеченным

Директор по торговле Maxima Марко Пыдер похвалил работника за идею по быстрому донесению до клиентов информации, но признал, что на языковую корректность, действительно, не обратили внимания. К настоящему моменту ошибки исправлены.

Пыдер подчеркнул, что фирма всячески содействует изучению своими работниками государственного языка и предлагает различные возможности, например, в виде клуба эстонского языка, курсов и прочего.

”Некоторые люди знают эстонский язык, некоторые — нет. Это нормально, что у кого-то на обучение уходит больше времени. Многое зависит и от мотивации самого человека”, — сказал Пыдер.