ФОТО: Наклейка о скидке на карбонад в Maxima скрывала более низкую цену

Клиент приобрел в магазине Maxima копченый шейный карбонад. Изначальная цена и срок годности были заклеены наклейкой, сообщающей о 30%-ой скидке.

На прилавке холодной продукции полная стоимость килограмма аналогичного карбонтата составляла 7,49 евро. Упаковка весила 0,346 кг, что составляет 2,59 евро. Со скидкой в 30% данный кусочек обошелся бы 1,81 евро.

Ввиду своего любопытства клиент отклеил наклейку и обнаружил, что под ней кроется еще более низкая цена за килограмм — 5,09 евро (цена предыдущей кампании). Таким образом, данный кусок мяса обошелся бы в 1,76 евро.

”Тактика Maxima заключается в том, что они заклеивают цену и срок годности, устанавливают цену выше обычной, скидки делают вообще непонятно с какой цены, и в чеке все это, естественно, не отображается. Цена со скидкой — выше, чем обычная!” — возмущается клиент.

По его словам, в магазине ему сказали, что кампания закончилась. ”Но разве стоимость не заказанного специально для кампании товара не может меняться?” — вопрошает клиент, который чувствует себя обманутым.

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”Прежде всего, благодарим клиента за то, что он сразу же обратился с работнику магазина и указал на то, что подобная отметка о скидке и цена производителя могут расцениваться неоднозначно”, — прокомментировала ситуацию руководитель по связям с общественностью Maxima Катя Любобратец.

”Как разъяснили клиенту и работники магазина, указанная на чеке сумма продажи была сформирована на основании действующей и указанной в торговом зале цены. При покупке товара его стоимость составляла 7,49 евро/кг, со скидкой в 30% — 5,24 евро/кг”.

”Клиент купил товар весом 0,346 кг, который стоит 1,81 евро (5,24*0,346), и это указано в чеке. Поскольку клиент предпочел после получения разъяснений возвратить товар, то мы со своей стороны вернули ему уплаченную им сумму. Приносим клиенту извинения за возможные неудобства. Мы уже нашли решение, которое позволит впредь избегать подобных ситуаций”, — заверила она.