ФОТО: Начался суд над обвиняемым в налоговом мошенничестве Оливером Крууда

В Харьюском уездном суде сегодня начался судебный процесс по уголовному делу о налоговом мошенничестве, в котором обвиняются бывший молочный промышленник Оливер Крууда и его команда.
Перед судом также предстанут Аллан Вийрма, Рейн Лепассон, Яанус Рятсеп и Хьяльмар Конно. Последних обвиняют в пособничестве налоговому преступлению Крууда.
Согласно обвинению, мошенничество с подоходным налогом совершили в промежутке с начала 2015 года до конца 2016 года и мошенничество с налогом с оборота совершили весной 2015 года. Причиненный налоговыми мошенничествами ущерб составил в общей сложности около 400 000 евро.
Как юридическое лицо вначале было подозреваемым и AS Tere, которое избежало суда, поскольку новый владелец, предприятие Maag Grupp, решил возместить государству причиненный Крууда и его командой ущерб в сумме 382 000 евро.