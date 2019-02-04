ФОТО: Начался суд над обвиняемым в налоговом мошенничестве Оливером Крууда

Перед судом также предстанут Аллан Вийрма, Рейн Лепассон, Яанус Рятсеп и Хьяльмар Конно. Последних обвиняют в пособничестве налоговому преступлению Крууда.

Согласно обвинению, мошенничество с подоходным налогом совершили в промежутке с начала 2015 года до конца 2016 года и мошенничество с налогом с оборота совершили весной 2015 года. Причиненный налоговыми мошенничествами ущерб составил в общей сложности около 400 000 евро.

Как юридическое лицо вначале было подозреваемым и AS Tere, которое избежало суда, поскольку новый владелец, предприятие Maag Grupp, решил возместить государству причиненный Крууда и его командой ущерб в сумме 382 000 евро.