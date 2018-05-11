11.05.2018, 19:50

ФОТО: На ярмарке в Луйге продается эстонская клубника — сколько она стоит?

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rus.delfi.ee
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ФОТО: На ярмарке в Луйге продается эстонская клубника — сколько она стоит?
Foto: Marju Reitsak

На ярмарке в Луйге, которая началась сегодня и продолжится в выходные, наряду со всем остальным добром можно найти и эстонскую клубнику, выращенную в теплице.

Клубнику продает хутор Мустанги, это сорт Darselect, ягоды которого довольно сладкие.

500-граммовая коробочка клубники стоит 10 евро, то есть цена за килограмм — 20 евро.

Выращенная в Греции клубника сейчас продается по всей Эстонии примерно вполовину дешевле.

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