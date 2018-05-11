ФОТО: На ярмарке в Луйге продается эстонская клубника — сколько она стоит?

На ярмарке в Луйге, которая началась сегодня и продолжится в выходные, наряду со всем остальным добром можно найти и эстонскую клубнику, выращенную в теплице.
11.05.2018, 19:50
На ярмарке в Луйге, которая началась сегодня и продолжится в выходные, наряду со всем остальным добром можно найти и эстонскую клубнику, выращенную в теплице.
Meditsiiniseadmete müügiesindaja
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