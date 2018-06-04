04.06.2018, 17:38

ФОТО: На рынке появилась первая эстонская грунтовая клубника — цена кусается

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rus.delfi.ee
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ФОТО: На рынке появилась первая эстонская грунтовая клубника — цена кусается
Lugeja foto

Теперь на рынке можно купить отечественную клубнику, однако за нее придется отдать приличную сумму.

Читатель Delfi сделал на парковке Põhja Rimi фотографию, на которой видно, что первая отечественная грунтовая клубника появилась в продаже. Но цена на клубнику очень высокая — целых 15,9 евро за килограмм.

Эстонские производители клубники предсказывали в конце мая, что первая грунтовая клубника попадет на рынок в районе 10 июня. Кажется, хорошая погода превзошла все ожидания, потому что клубника появилась на рынке на целых шесть дней раньше.

Согласно присланному другим читателем Delfi сообщению, на рынке в Нымме тоже продается эстонская грунтовая клубника, которая, по его утверждению, стоит всего 6,5 евро за килограмм. Таким образом, разница в цене довольно большая.

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