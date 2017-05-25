ФОТО: На покупке продуктов и товаров широкого потребления в Латвии эстонцы экономят сотни евро

Жители Эстонии стали настолько частыми гостями в магазинах на севере Латвии, что у многих даже есть карточки клиентов, пишет Maaleht.

Несколько недель назад житель Вастселийна Андрес Отс основательно закупился в Латвии: приобрел газовый баллон, клеенку для клубники, кое-какие строительные материалы и продукты. Подсчеты показали, что без учета расходов на бензин ему удалось сэкономить 100 евро.

„Не только я. Вплоть до Выру наши жители ездят в Латвию за покупками. В Алюксне (город на северо-востоке Латвии — прим.ред.) каждая вторая машина с эстонскими номерами, повсюду слышится эстонская речь”, — отмечает Андрес.

„Эстонцы покупают все, что-то отдельно нельзя выделить”, — говорит работник магазина садовых и строительных товаров в Алюксне. Андрес покупает в магазине охотничий нож за 10 евро. Также он отмечает, что дверные петли тут почти вполовину дешевле, чем в Эстонии. Пленку для клубники он купил тоже в этом магазине и тоже вдвое дешевле. Кроме ножа, он покупает тут же черные туфли за 22 евро.

”Мы тоже ездим в Эстонию за покупками, — отмечает кассир. — Выбор другой, иногда попадается что-то интересное, чего у нас нет”.



Кроме Андруса и журналиста, в магазине есть еще несколько эстонцев: одна женщина купила цветок в горшке, другая присматривается к золотистой раковине.

Удивление вызвали и цены на рынке растений: простые саженцы томатов стоят 50 центов, цены на подвесные горшки с цветами начинаются с шести евро. Продавец говорит, что благодаря эстонцам, бизнес процветает.

В нескольких стах метров от рынка находится мясной магазинчик известного местного производителя. Краковская колбаса стоит тут от двух до трех с лишним евро за килограмм, копченая ветчина и говяжий фарш — 3.20 за килограмм. Набитая ветчиной и колбасами сумка обошлась в 13 евро.

Услышав названные Андресом и журналистом цифры, продавец удивляется: ”Как же вы покупаете все это у себя в Эстонии по таким ценам?”

”Я же говорю, что вы тут живете намного лучше”, — отвечает Андрес.

В большом магазине колбаса и ветчина чуть дороже (примерно на евро). Бросается в глаза и большой выбор дешевой вареной колбасы (сама дешевая — менее евро за килограмм). Формовой хлеб стоит 33 центра. На один евро можно купить его и полкило вареной колбасы плюст еще немного денег останется.

Владелец магазина спортивных и рыболовных принадлежностей Агрис, однако, не видит в низких ценах ничего хорошего. ”Плохо идут дела, — говорит он. — Молодежь в Ирландии и Англии, людей стало меньше. Только что узнали, что у нас опять закрывается три маленьких магазина”. Мужчине не нравятся разговоры о том, что средняя зарплата латышей составляет 800 евро. ”Да, может быть, в больших городах или где-то возле портов. Но не тут”, — говорит он и отмечает, что в Эстонии больше крупных производств и жизнь намного лучше.

Наиболее оживленная торговля отмечается, само собой, в расположенном в центре города алкогольном магазине, владелец которого, кстати, является эстонцем. Конечно же, клиентов-эстонцев тут очень много. Одна компания очень обрадовались, увидев, что на без того дешевые напитки действует еще и скидка.

Последняя остановка — магазин сети Mego. Поллитра водки собственной марки там стоит 4,20. Андрес покупает семь бутылок. С картой клиента ему удается сэкономить денег еще на одну бутылку.

Единственным товаром, который в Латвии дороже, оказался кофе, за пачку которого придется выложить более семи евро.