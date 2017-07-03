ФОТО: На певческом празднике дети активно скупали спиннеры

На певческом празднике этого года самые длинные очереди были в туалет, за картофельными спиральками, за супом и мороженым. А если не о еде — то, самым популярной штуковиной стали спиннеры, на которых в последнее время молодежь буквально помешалась, пишет Kasulik.

Спиннеры можно было приобрести на мероприятии в двух местах, и цены местами достигали 10 евро. Выбор был широк, на некоторых из них были забавные надписи типа "Hot wheels" и "I love you".

Помимо спиннеров, на мероприятии продавались и трендовые деревянные бабочки, эстонские дизайнерские украшения, народные музыкальные инструменты, носки и постолы.