ФОТО: На месте бывшего рынка Сольнок в Мустамяэ откроют супермаркет Rimi



Старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс сказал, что речь идет о крупнейшем и важнейшем проекте в Мустамяэ за последние годы, и он особенно рад тому, что изменения коснутся именно района Сольнок. ”Мы ждали этого долгие годы, и жители Мустамяэ этого достойны”.

”Мустамяэ — это очень популярный район, где появляется все больше новостроек, поэтому число жителей растет”, — сказал руководитель Rimi Eesti Вайдо Падумяэ.

”Для того, чтобы район отвечал ожиданиям и потребностям жителей, должна развиваться и инфраструктура. Торговый центр и рынок Сольнок уже давно не те, какими они были пару десятков лет назад. Сольнок — это идеальное место для нового супермаркета, поскольку оно находится вдалеке от основных дорог очень плотно застроенного района. Я уверен, что для многих новый супермаркет станет ближайшим к дому магазином, кроме того благодаря этому у жителей Мустамяэ появится доступ к расширенному ассортименту продуктов и товаров первой необходимости”, — добавил руководитель Rimi.