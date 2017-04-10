ФОТО: На линию Таллинн-Хельсинки вышел катамаран Viking Line FSTR

10 апреля катамаран Viking Line FSTR вышел на линию Таллинн-Хельсинки после того, как на судоремонтной верфи BLRT Grupp в Таллинне его окраска была приведена в соответствие с фирменным дизайном финской судоходной компании, сообщает BLRT Grupp.

Придя на доковый осмотр, окраска судна отличалась от традиционных цветов компании. За время пребывания на верфи борта катамарана перекрасили в корпоративные цвета Viking Line — белый и красный. Помимо этого, были проведены работы по ремонту трубопроводов и кормовой рампы, а также осуществлен ремонт стабилизатора качки, который влияет на остойчивость судна.

Катамаран длиной 91 метр и шириной 26 метров вмещает на борту около 850 пассажиров и 120 автомобилей. Катамаран будет обслуживать линию Таллинн-Хельсинки в период с 10 апреля по 22 октября.

Viking Line является партнером BLRT Grupp с 2003 года. Пассажирские суда компании регулярно проходят ремонт, техническое обслуживание и модернизацию на судоремонтных верфях концерна BLRT Grupp в Таллинне и Турку.