ФОТО: На Коплиских линиях активно ломают и строят

Из старых зданий на Коплиских линиях еще сохранились некоторые, видавшие разные времена дома, потому что параллельно со сносом на другом конце линий уже идет оживленное строительство. Из трех домов покрупнее с 25 квартирами приобретает форму первый, во вторую очередь на участке построят 18 жилых домов с семью квартирами.
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СТУДИЯ DELFI | Бесплатные курсы эстонского, оплачиваемый учебный отпуск — поправки к Закону о гражданстве облегчают его получение. Будет ли ажиотаж?
13.09.2018
Депутаты Рийгикогу приняли поправки к закону о гражданстве, согласно которым у желающих получить эстонского гражданство появится возможность пройти бесплатные курсы по эстонскому языку. Ожидается, что попасть на них сможет до 1000 человек в год, которым гарантирован также оплачиваемый учебный отпуск.
”Цифры не сходятся”. Читатель подозревает, что сберегательное общество недоплачивает клиентам. Компания объясняет, в чем состоит его ошибка
13.09.2018
К Delfi обратился Денис, которого насторожил калькулятор дохода на сайте кредитно-сберегательного общества Erial. По словам читателя, он показывает заниженный доход вкладчика — неужели компания недоплачивает клиентам? Сама фирма считает это провокацией со стороны конкурентов и разъясняет подробно, где именно читатель ошибается, объясняя формулу расчета процентов.
ВИДЕО DELFI: На месте избиения подростка в Мустамяэ — следы возлияний и драки. Рядом — спортивное сооружение и жилые дома
13.09.2018
Город Тарту будет судиться с государством
13.09.2018
ФОТО DELFI: Заправки Taxify привлекли дешевым топливом пока лишь только своих сотрудников
13.09.2018
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Group vice president procurement
GLAMOX (FONTES PMP)
Tähtaeg: 20.09.2018
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Group head of procurement
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 14.09.2018
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Из старых зданий на Коплиских линиях еще сохранились некоторые, видавшие разные времена дома, потому что параллельно со сносом на другом конце линий уже идет оживленное строительство. Из трех домов покрупнее с 25 квартирами приобретает форму первый, во вторую очередь на участке построят 18 жилых домов с семью квартирами.