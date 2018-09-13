ФОТО: На Коплиских линиях активно ломают и строят

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Kopli liinid 13.09.2018 Foto: Andres Putting

Из старых зданий на Коплиских линиях еще сохранились некоторые, видавшие разные времена дома, потому что параллельно со сносом на другом конце линий уже идет оживленное строительство. Из трех домов покрупнее с 25 квартирами приобретает форму первый, во вторую очередь на участке построят 18 жилых домов с семью квартирами.