ФОТО: На известном сайте выставили на продажу уникальный Jaguar Яака Йоалы, но вскоре поспешно удалили объявление

После того, как издание поинтересовалось у продавца историей автомобиля, объявление исчезло. Продавец объяснил это тем, что не хочет внимания общественности. При этом он сказал, что у автомобиля имеется техпаспорт, в котором значится имя Йоала. Кроме этого, есть и другие доказательства, подтверждающие, что транспортное средство действительно принадлежало семье певца.

Согласно последней информации, ”Ягуар” находился в распоряжении его сына, Яанара, который в 2015 году в пьяном виде въехал на нем в соседский двор, за что получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 месяца и 20 дней условно.